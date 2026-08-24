«Победим»: Медведев оценил перспективы завершения СВО

Россия рассчитывает на победу в специальной военной операции в видимой перспективе. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с активом женского движения партии.

«Победим, даст Бог. Все рассчитываем на то, что это будет в видимой перспективе сейчас», — сказал Медведев.

Конкретных сроков политик не назвал. На встрече он также говорил о вкладе женщин в достижение целей СВО — от помощи военнослужащим и работы в госпиталях до поддержки жителей приграничных территорий.

Ранее Life.ru рассказывал, что Медведев заявил о продолжении развития России и защите её суверенитета после завершения СВО. По его словам, после «окончательной победы» стране предстоит одновременно обеспечивать безопасность и сохранять темпы развития. За два дня до нынешнего заявления он также говорил, что российская армия продолжает подтверждать свои возможности на поле боя.