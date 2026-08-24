«Победим»: Медведев оценил перспективы завершения СВО
Медведев заявил о расчёте на победу в СВО в обозримой перспективе
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Россия рассчитывает на победу в специальной военной операции в видимой перспективе. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с активом женского движения партии.
«Победим, даст Бог. Все рассчитываем на то, что это будет в видимой перспективе сейчас», — сказал Медведев.
Конкретных сроков политик не назвал. На встрече он также говорил о вкладе женщин в достижение целей СВО — от помощи военнослужащим и работы в госпиталях до поддержки жителей приграничных территорий.
Ранее Life.ru рассказывал, что Медведев заявил о продолжении развития России и защите её суверенитета после завершения СВО. По его словам, после «окончательной победы» стране предстоит одновременно обеспечивать безопасность и сохранять темпы развития. За два дня до нынешнего заявления он также говорил, что российская армия продолжает подтверждать свои возможности на поле боя.
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