Медведев: Россия продолжит развитие и защиту суверенитета после СВО

Даже когда специальная военная операция завершится, Россия продолжит уверенно развиваться и сохранять свою защищённость. Об этом сказал глава «Единой России» и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По словам политика, он не сомневается в будущем страны.

«Уверен также и в том, что и после окончательной победы мы будем обеспечивать динамичное развитие страны, её безопасность и суверенитет, как об этом только что сказал президент страны», — заявил Медведев.

Также ранее Медведев говорил, что боевые действия могут прекратиться или быть поставлены на паузу лишь на условиях самой России. По его словам, рано или поздно это произойдёт, и он исходит из того, что случится это именно на российских условиях. При этом он предостерёг от иллюзий, будто завершение военной операции сразу улучшит отношения Москвы с западными странами. Идеологическое противостояние с Западом, по его мнению, продолжится.