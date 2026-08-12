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Специальная военная операция

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Регион
12 августа, 16:37

Медведев заявил, что СВО закончится только на условиях России

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Специальная военная операция может завершиться или быть приостановлена только на условиях России. Об этом заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по подготовке народной программы партии.

«Рано или поздно это, естественно, произойдёт и, естественно, исхожу из того, что на наших условиях», — сказал Медведев.

При этом он призвал не рассчитывать, что прекращение боевых действий автоматически приведёт к заметному улучшению отношений Москвы с западными странами. По утверждению политика, идеологическое противостояние с Западом продолжится даже после завершеия СВО. Медведев подчеркнул, что проблемы с «воспитанием общества» на Украине останутся и лягут на плечи России.

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Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что в нынешнем украинском руководстве нет человека, которого Москва могла бы считать подходящим переговорщиком. По словам депутата, действующая власть в стране не ориентирована на диалог с Россией.

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Татьяна Миссуми
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