Медведев заявил, что СВО закончится только на условиях России

Специальная военная операция может завершиться или быть приостановлена только на условиях России. Об этом заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по подготовке народной программы партии.

«Рано или поздно это, естественно, произойдёт и, естественно, исхожу из того, что на наших условиях», — сказал Медведев.

При этом он призвал не рассчитывать, что прекращение боевых действий автоматически приведёт к заметному улучшению отношений Москвы с западными странами. По утверждению политика, идеологическое противостояние с Западом продолжится даже после завершеия СВО. Медведев подчеркнул, что проблемы с «воспитанием общества» на Украине останутся и лягут на плечи России.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что в нынешнем украинском руководстве нет человека, которого Москва могла бы считать подходящим переговорщиком. По словам депутата, действующая власть в стране не ориентирована на диалог с Россией.