Аналитик Берн заявил о полном превосходстве России в воздухе над Украиной

Российские войска получили полное превосходство в воздухе над Украиной. Такое мнение высказал шведский аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV на фоне участившихся ударов по украинской портовой и военной инфраструктуре.

«Они топят корабли, обстреливают все порты, а теперь Россия добилась ещё и полного превосходства в воздухе», — заявил Берн.

По его оценке, одна из главных проблем Киева сейчас связана с нехваткой средств противовоздушной обороны. Аналитик считает, что именно поэтому Владимир Зеленский постоянно обращается к западным партнёрам с просьбами ускорить поставки ракет для комплексов Patriot.

При этом утверждение Берна о том, что у Украины «больше нет ПВО», является его собственной оценкой. Украинское Минобороны сообщало, что системы Patriot продолжают использоваться, а в январе на Украине были развёрнуты ещё два комплекса. В июне Киев также заявлял о работе других систем ПВО и перехвате части воздушных целей.

Сам Киев при этом действительно называет ракеты для Patriot одним из главных военных приоритетов. В начале августа Зеленский поручал дипломатам искать доступные по всему миру ракеты PAC-2 и PAC-3 и добиваться новых соглашений об их поставках.

Берн считает, что США не смогут быстро закрыть все потребности Украины в таких боеприпасах, поскольку Вашингтону необходимо учитывать и собственные запасы на фоне напряжённости на Ближнем Востоке. Этот вывод также является оценкой аналитика.

Заявление прозвучало на фоне новых российских ударов по украинской инфраструктуре. В ночь на 12 августа Минобороны РФ сообщило о поражении базы горюче-смазочных материалов в порту Одессы с применением высокоточного оружия воздушного базирования и дальних ударных беспилотников. Life.ru рассказывал об этом ударе и его целях.

Ранее Life.ru также писал о признании главкомом ВСУ преимущества российской авиации на отдельных участках фронта. Тогда Александр Сырский связывал его в том числе с активным применением управляемых авиабомб.