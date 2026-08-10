В Госдуме заявили об отсутствии вменяемых переговорщиков в руководстве Украины

В нынешнем украинском руководстве нет человека, которого Москва могла бы считать подходящим переговорщиком. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По словам депутата в комментарии «Ленте.ру», действующая киевская команда не ориентирована на диалог с Россией. Отдельно он указал на вопрос легитимности Владимира Зеленского, срок полномочий которого, как напомнил парламентарий, истёк.

При этом Новиков считает, что на Украине могли бы появиться политики, способные представлять страну на переговорах. Для этого, по его мнению, необходимы изменения внутри самой политической системы и возвращение полноценной политической конкуренции.

«Если мы будем говорить о вменяемых людях, то сегодня они не являются субъектами активного политического процесса на Украине», — заявил депутат.

Он добавил, что при запуске демократических процедур могли бы проявиться люди, которые лучше понимают интересы украинского населения и были бы готовы участвовать в поиске договорённостей.

Ранее политолог назвал условие, при котором Киев может перейти к конструктивным переговорам с Москвой. По его мнению, украинское руководство будет готово к серьёзному диалогу, когда дальнейшее продолжение конфликта начнёт восприниматься им как угроза существованию нынешней государственной системы.