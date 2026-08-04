«Не чувствуют, что всё трещит»: Что заставит Украину сесть за стол переговоров с Россией

Киев будет готов к конструктивным переговорам с Россией только после того, как почувствует реальную угрозу собственному существованию. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

По его словам, российское руководство систематически заявляет о готовности к диалогу, но Запад и Украина готовы обсуждать мирный договор лишь на неприемлемых для Москвы условиях. Все их требования, подчеркнул эксперт, пока остаются нереалистичными. Киев, считает Блохин, не ощущает, что положение критическое: войска теряют территорию на Донбассе, но уже четвёртый год живут в условиях потерь и продолжают существовать.

Политолог уверен, что пойдут на реальные переговоры украинские власти только, когда почувствуют угрозу своему существованию. Тогда и Запад, и Зеленский заговорят по-другому. При этом главным драйвером переговорного процесса, по мнению эксперта, станут военные успехи России, а не дипломатические сигналы. Пока же и американцы, и европейцы хотят, чтобы Москва пошла на уступки.

А ранее член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков заявил, что уже этой осенью украинский конфликт может перейти от эскалации к реальному переговорному процессу. По его словам, команда Трампа может усилить давление на Киев и его европейских союзников, добиваясь согласия хотя бы с частью российских условий.