Галузин: Россия готова к переговорам по Украине при зрелом подходе Запада

Россия готова к переговорам по Украине, если Запад проявит конструктивный и взвешенный подход, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

«Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно», — отметил Галузин.

По словам замминистра, перспективы переговоров по Украине возникнут только тогда, когда Запад созреет для честного диалога с целью устранения первопричин конфликта. Галузин подчеркнул, что если Запад не проявит готовности к конструктивному диалогу и не обеспечит соблюдение Киевом достигнутых договорённостей, то Россия продолжит специальную военную операцию. Он отметил, что Москва будет добиваться устранения первопричин конфликта и защищать свои интересы военными методами, действуя точечно и эффективно.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил новые инициативы Киева по урегулированию конфликта. По его словам, Владимир Зеленский предлагает российской стороне рассмотреть три конкретных варианта для установления перемирия. Первое направление касается безопасности воздушного пространства и инфраструктуры. Второй сценарий предполагает заморозку боевых действий вдоль текущей линии фронта. Третьим шагом Киев видит начало полноценного дипломатического процесса и старт переговоров.