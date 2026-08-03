Подоляк озвучил план Зеленского по урегулированию конфликта из трёх пунктов

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил новые инициативы Киева по урегулированию конфликта. По его словам, Владимир Зеленский предлагает российской стороне рассмотреть три конкретных варианта для установления перемирия.

Первое направление касается безопасности воздушного пространства и инфраструктуры. Власти Украины предлагают взаимный отказ от ударов по объектам энергетики, что могло бы снизить напряжённость, пишет «Страна.ua».

Второй сценарий предполагает заморозку боевых действий вдоль текущей линии фронта. Третьим шагом Киев видит начало полноценного дипломатического процесса и старт переговоров.

Помимо предложенных мер, представитель администрации президента добавил, что Владимир Зеленский готов лично встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения этих вопросов.

Российская Федерация последовательно подтверждает свою готовность к мирному урегулированию и не отказывается от переговоров с Украиной. Эта позиция неоднократно озвучивалась на высшем государственном уровне. Российская сторона отмечает, что именно украинская делегация прерывала контакты и фактически блокировала диалог. В частности, Владимир Путин указывал на отсутствие у Киева готовности обсуждать территориальный вопрос.

Ранее Зеленский заявил, что Украина намерена приложить максимум усилий, чтобы боевые действия завершились до наступления зимы. При этом он признал, что рассчитывает на усиление давления на Россию со стороны союзников.