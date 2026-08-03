Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена приложить максимум усилий, чтобы боевые действия завершились до наступления зимы. При этом он признал, что рассчитывает на усиление давления на Россию со стороны союзников.

«Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью», — сказал он.

Во время совещания с украинскими послами в Киеве Владимир Зеленский обозначил задачу дипломатического корпуса на ближайшие месяцы. По его словам, основное внимание должно быть сосредоточено на взаимодействии с зарубежными партнёрами.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что нынешний конфликт позволяет украинскому лидеру сохранять власть. Она выразила мнение, что именно продолжающиеся боевые действия стали главным политическим фактором, благодаря которому Зеленский остаётся на посту президента после отмены выборов.