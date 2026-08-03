Главарь киевского руководства Владимир Зеленский сохраняет власть благодаря конфликту с Россией и получает политическую выгоду. Такое мнение в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche высказала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

«Зеленский <…> — главный бенефициар этого конфликта. Именно он позволяет ему оставаться у власти, ведь выборы отменили», — отметила Мендель.

Она также заявила, что компании, связанные с окружением Зеленского, получают миллиарды евро от Евросоюза. В приведённом фрагменте интервью Мендель не уточнила названия этих организаций.

Бывший пресс-секретарь экс-комика считает, что западным политикам трудно изменить отношение к Зеленскому. Отказ от прежних оценок поставил бы под сомнение решения о выделении Киеву финансовой помощи и повлиял на их репутацию. Мендель также заявила о снижении доверия украинцев к государству. По её оценке, Незалежная теряет территории, население, экономические возможности и демократические институты.

Ранее Мендель объяснила продолжающуюся поддержку Зеленского со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона репутационными рисками. По её мнению, французскому лидеру пришлось бы признать ошибочность прежних решений после выделения Киеву миллиардов евро. Это могло бы повредить его политическому имиджу. Ещё одной причиной европейской поддержки Мендель назвала интересы оружейной промышленности. Она считает, что значительная часть выделяемых Евросоюзом средств возвращается в экономику стран объединения через оборонные предприятия.