Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 13:33

Мендель: Сотрудники ТЦК обращаются с украинцами как с добычей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель резко раскритиковала действия сотрудников территориальных центров комплектования. Поводом стал конфликт в Днепре, в котором, по сообщениям украинских СМИ, пострадали три женщины.

«Принудительная мобилизация на Украине превратилась в отвратительные нарушения прав человека и средневековую жестокость. Они обращаются с гражданами как с добычей», — написала Мендель в соцсети X.

В Днепре сотрудник ТЦК открыл огонь по женщине во время конфликта
В Днепре сотрудник ТЦК открыл огонь по женщине во время конфликта

По данным издания «Страна.ua», женщины пытались помешать сотрудникам ТЦК увезти мужчину. Во время конфликта одна из них якобы получила ранение, другой распылили в лицо содержимое перцового баллончика, а третьей переехали ногу автомобилем. Обстоятельства произошедшего и характер травм официально пока не подтверждены. Позиция представителей ТЦК или украинской полиции в исходном сообщении не приводится.

«Громкие лозунги скрывают ад»: Экс-пресс-секретарь Зеленского обвинила его в ужасах мобилизации
«Громкие лозунги скрывают ад»: Экс-пресс-секретарь Зеленского обвинила его в ужасах мобилизации

Мендель ранее уже критиковала работу украинских военкоматов и возлагала ответственность за происходящее на власти страны. В июле она заявляла, что нарушения при мобилизации приобрели системный характер.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • В мире
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar