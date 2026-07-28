Мендель: Сотрудники ТЦК обращаются с украинцами как с добычей

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель резко раскритиковала действия сотрудников территориальных центров комплектования. Поводом стал конфликт в Днепре, в котором, по сообщениям украинских СМИ, пострадали три женщины.

«Принудительная мобилизация на Украине превратилась в отвратительные нарушения прав человека и средневековую жестокость. Они обращаются с гражданами как с добычей», — написала Мендель в соцсети X.

По данным издания «Страна.ua», женщины пытались помешать сотрудникам ТЦК увезти мужчину. Во время конфликта одна из них якобы получила ранение, другой распылили в лицо содержимое перцового баллончика, а третьей переехали ногу автомобилем. Обстоятельства произошедшего и характер травм официально пока не подтверждены. Позиция представителей ТЦК или украинской полиции в исходном сообщении не приводится.

Мендель ранее уже критиковала работу украинских военкоматов и возлагала ответственность за происходящее на власти страны. В июле она заявляла, что нарушения при мобилизации приобрели системный характер.