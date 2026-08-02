Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает финансово помогать Владимиру Зеленскому, потому что признание собственной ошибки грозит ему потерей политической репутации. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в интервью французскому изданию Journal du Dimanche.

По её словам, именно Макрон дал согласие на выделение миллиардов евро.

«Признать сегодня, что Зеленский не тот, за кого себя выдаёт, нанесло бы ущерб имиджу любого политического деятеля, согласившегося распределить эти средства», — сказала она

Мендель добавила, что есть и другая причина, по которой европейские лидеры не отказываются от поддержки Киева, — это оружейное производство. Большая часть выделяемых Евросоюзом денег в итоге возвращается в промышленность самих стран объединения.

Ранее Мендель обвинила Зеленского в том, что его интересует не завершение конфликта, а контроль над финансовыми потоками. Поводом стала ситуация вокруг бывшего главы Минобороны Михаила Фёдорова. По её мнению, отстранение чиновника было лишь способом перераспределить деньги. При этом сама Мендель отметила, что не считает Фёдорова идеальным министром.