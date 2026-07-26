Деньги важнее мира: Бывший пресс-секретарь Зеленского вытрясла его грязное бельё

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с резкой критикой экс-комика из-за ситуации с бывшим главой Минобороны Михаилом Фёдоровым. По её словам, главным приоритетом для него является контроль над финансовыми потоками, а не прекращение конфликта. Об этом она написала в соцсети Х.

«Отстранение Фёдорова — это всего лишь перераспределение денежных потоков. Он не заинтересован в победе или мире — ему нужен контроль денежных потоков», — отметила Мендель.

При этом бывший пресс-секретарь отметила, что не считает Фёдорова идеальным министром или политиком, каким его представляют ведущие СМИ. Мендель также заявила, что происходящее, по её мнению, свидетельствует о системной коррупции в украинской власти. Кроме того, она утверждает, что Владимир Зеленский стремится сохранить своё пребывание у власти как можно дольше.

Ранее сообщалось, что в Киеве девятый день подряд продолжаются акции протеста против отставки Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины. Участники митингов выходят на улицы с картонными плакатами в поддержку бывшего главы оборонного ведомства. Аналогичные акции проходят и в других городах страны. Во Львове протестующие собрались у памятника Тарасу Шевченко.