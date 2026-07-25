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25 июля, 09:50

Министр обороны Италии предложил Фёдорову должность советника

Михаил Фёдоров. Обложка © Telegram / FEDOROV

Михаил Фёдоров. Обложка © Telegram / FEDOROV

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто пригласил Михаила Фёдорова на работу в Рим. Он хочет видеть экс-главу украинского ведомства своим советником. Об этом политик заявил в беседе с газетой La Repubblica.

«Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: «Вы хотите приехать в Рим, чтобы поработать со мной как советник?», — рассказал Крозетто. По словам министра, Фёдоров был тронут этим предложением. Он воспринял его как знак уважения.

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Напомним, Фёдоров лишился кресла в ходе масштабных июльских перестановок в правительстве. Зеленский встретился с бывшим главой Минобороны Михаилом Фёдоровым и сообщил, что намерен оставить его в системе власти. Президент предложил ему новую ответственную должность в сфере технологического развития, где он сможет консолидировать все цифровые направления государства.

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Александра Мышляева
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