Министр обороны Италии предложил Фёдорову должность советника

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто пригласил Михаила Фёдорова на работу в Рим. Он хочет видеть экс-главу украинского ведомства своим советником. Об этом политик заявил в беседе с газетой La Repubblica.

«Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: «Вы хотите приехать в Рим, чтобы поработать со мной как советник?», — рассказал Крозетто. По словам министра, Фёдоров был тронут этим предложением. Он воспринял его как знак уважения.

Напомним, Фёдоров лишился кресла в ходе масштабных июльских перестановок в правительстве. Зеленский встретился с бывшим главой Минобороны Михаилом Фёдоровым и сообщил, что намерен оставить его в системе власти. Президент предложил ему новую ответственную должность в сфере технологического развития, где он сможет консолидировать все цифровые направления государства.