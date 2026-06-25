«Дамоклов меч»: Политолог объяснил, что Зеленский и фон дер Ляйен обсуждали в тайном чате

Деньги стали ключевым вопросом переписки Владимира Зеленского и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал международный эксперт в области безопасности, доктор политических наук Александр Гусев.

По мнению политолога, закрытый чат высокопоставленных политиков не является чем-то необычным и объясняется текущей политической ситуацией. Главный вопрос в этой переписке — деньги.

«Собственно говоря, над Урсулой фон дер Ляйен уже давно нависла угроза отставки, поэтому сейчас и вскрываются определённые факты. В частности, этот самый чат с Зеленским. Впрочем, у неё и без того много грехов», — заявил Гусев.

Собеседник Life.ru отметил, что вопрос о будущем главы Еврокомиссии остаётся открытым. Хотя фон дер Ляйен была переутверждена после выборов в Европарламент, её внешняя политика вызывает недовольство во многих европейских столицах. Он считает, что над ней «висит дамоклов меч, который в любой момент может отсечь голову». По его оценкам, это произойдёт в течение 2026 года.

Касательно содержания переписки, Гусев считает, что речь шла исключительно о финансовых вопросах. Особенно на фоне недавнего решения о перечислении Киеву 45,5 миллиарда евро за счёт российских активов.

«Что Зеленский требует от Урсулы фон дер Ляйен? Деньги, понимаете? Деньги — вот главное, это они и обсуждали. Чат приватный, закрытый, как говорят для своих, поэтому других людей там нет. Не думаю, что они там объяснялись друг другу в любви», — иронично заметил эксперт.

По мнению Гусева, для Зеленского сейчас важнее всего финансирование, других вопросов он старается избегать. А закрытый формат чата объясняется тем, что «никого туда не пускали».

Напомним, что Фон дер Ляйен стала фигурантом нового расследования из-за закрытого чата, в котором участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Италии Джорджия Мелони и уходящий британский премьер Кир Стармер. Разбирательство инициировала европейский омбудсмен Тереза Анжиньо. Поводом стал отказ Еврокомиссии публиковать переписку по запросу нидерландской организации Follow the Money.