Фон дер Ляйен стала фигурантом нового расследования, после того как посекретничала с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала и оказалась под следствием из-за предполагаемой тайной переписки с рядом европейских лидеров и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По данным издания, внимание к ситуации связано с расследованием вокруг секретного группового чата, в котором участвовали канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Разбирательство инициировала европейский омбудсмен Тереза Анжиньо.

Поводом стало то, что Еврокомиссия отказалась публиковать данные о переписке по запросу нидерландской организации Follow the Money. Этот запрос был направлен после того, как в январе в СМИ появилась информация о существовании подобного закрытого чата. По данным публикации, в рамках разбирательства изучается вопрос прозрачности переписки и оснований для отказа в её раскрытии.