Фон дер Ляйен стала фигурантом нового расследования, после того как посекретничала с Зеленским
BZ: Фон дер Ляйен попала под следствие из-за тайного чата с Зеленским
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала и оказалась под следствием из-за предполагаемой тайной переписки с рядом европейских лидеров и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
По данным издания, внимание к ситуации связано с расследованием вокруг секретного группового чата, в котором участвовали канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Разбирательство инициировала европейский омбудсмен Тереза Анжиньо.
Поводом стало то, что Еврокомиссия отказалась публиковать данные о переписке по запросу нидерландской организации Follow the Money. Этот запрос был направлен после того, как в январе в СМИ появилась информация о существовании подобного закрытого чата. По данным публикации, в рамках разбирательства изучается вопрос прозрачности переписки и оснований для отказа в её раскрытии.
Сегодня Politico опубликовало материал, где говорится, что Урсула фон дер Ляйен усиливает влияние своего аппарата на ключевые направления политики ЕС, включая распределение средств будущего бюджета. Согласно внутреннему документу, часть полномочий может перейти от генеральных директоратов к генеральному секретариату, который при этом расширяется за счёт новых должностей и будет участвовать в подготовке ключевых элементов многолетней финансовой программы Евросоюза. Ранее её уже обвиняли в тайной переписке с Эмманюэлем Макроном о сделке с торговым объединением «Мерсокур». Сообщения из этого чата исчезли в самый подходящий момент. Похожая история была с закупкой в Европу вакцин от CoViD-19 — c 2020 года этот процесс обрастал грандиозными скандалами. Саму главу ЕК обвинили в том, что она лично договаривалась с фармацевтическими компаниями, согласовывая контракты суммой свыше 30 миллиардов евро на препараты, который даже не прошли полный цикл разработки. Те переписки тоже магическим образом испарились.
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