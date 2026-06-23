Глава российского МИД Сергей Лавров усомнился в умственном здоровье европейских руководителей. Свои оценки министр дал на посольском круглом столе, комментируя последние требования Брюсселя к Москве по украинскому урегулированию.

Лавров описал суть предъявленных условий, которые совершенно игнорируют какой-либо баланс интересов. От России требуют немедленно остановить продвижение войск, даже не завершив освобождение территорий, которые незаконно удерживаются. Параллельно Евросоюз настаивает на том, чтобы на оставшейся под контролем Киева части были развёрнуты оккупационные силы во главе с французами и британцами, подчеркнул министр.

Вместе с тем от Москвы ждут выплаты репараций, а Киев при этом продолжают накачивать оружием за счёт сворованных и награбленных российских средств, замороженных в Европе. И лишь после полной выплаты всех компенсаций, по словам Лаврова, с РФ соизволят начать разговаривать.

«Вот просто прикиньте, как это выглядит с точки зрения репутации и умственного здоровья евросоюзовских лидеров, которые такие условия выдвигают», — подчеркнул Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что не хочет подозревать, будто саммит на Аляске был задуман для довооружения киевского режима. Министр напомнил, что почти год назад американские представители предложили Москве конкретный план действий, и Россия согласилась на него. Схема предполагала быстрый переход к проработке деталей политического урегулирования.