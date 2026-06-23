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Регион
23 июня, 14:44

«Им нужна передышка»: В ГД объяснили, зачем Европа добивается прекращения огня на Украине

Депутат Чепа: Европа хочет перемирия для перевооружения ВСУ и ослабления РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что за призывами Европы к перемирию на Украине стоит стратегический расчёт. По его словам, пауза нужна Киеву для перевооружения и перегруппировки сил.

Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» напомнил, что аналогичный сценарий уже реализовывался в 2014 году через Минские соглашения. Тогда Украина получила время для наращивания военного потенциала. Сейчас, по его мнению, ситуация повторяется: ВСУ медленно отступают, и им необходима остановка боевых действий, чтобы восстановить боеспособность.

Чепа подчеркнул, что любое затишье ослабит позиции России — и на поле боя, и за переговорным столом. Кроме того, он выразил уверенность, что даже в случае достижения перемирия Украина в итоге спровоцирует новый виток конфликта.

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А ранее Life.ru писал, что Европа и Киев не хотят мира и продолжают провоцировать президента РФ Владимира Путина. Сербская газета «Печат» отмечает, что на Западе поддерживают курс на обострение ситуации и игнорируют возможные последствия для региона и мира в целом. ЕС и США хотят устроить мировой пожар и «спалить» в нём Россию.

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Дарья Нарыкова
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