Аппарат фон дер Ляйен подмял под себя вопросы бюджета и политики Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает укреплять влияние своего аппарата на ключевые направления политики ЕС, включая распределение средств будущего бюджета. Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.

По данным издания, часть полномочий, которые традиционно принадлежали генеральным директоратам, может постепенно перейти к генеральному секретариату. Это, как отмечается, сближает принятие решений с руководством Еврокомиссии. Politico пишет, что генеральный секретариат в 2024 году получит дополнительное усиление — десять новых должностей, включая девять высокопоставленных чиновников.

Согласно документу, эти сотрудники будут участвовать в подготовке двух ключевых элементов будущей многолетней финансовой программы ЕС — фонда конкурентоспособности и партнёрских планов с регионами и странами. Издание отмечает, что расширение аппарата происходит на фоне более масштабной перестройки структуры Еврокомиссии, которая может быть завершена до конца года.

Также в материале указывается, что за время руководства фон дер Ляйен секретариат заметно расширил свои функции и теперь участвует в управлении рядом стратегических программ ЕС, включая фонд восстановления экономики и финансирование Украины. По словам одного из чиновников, теперь для получения информации по ряду направлений проще обращаться напрямую в секретариат, минуя традиционные структуры. Генеральный секретариат становится кадровым центром влияния, формируя сеть лояльных управленцев внутри Еврокомиссии, резюмирует издание.

Ранее газета El Pais сообщила, что внутри Евросоюза нарастает напряжение между двумя ключевыми фигурами: главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем по иностранным делам Каей Каллас. Дипломаты уже иронично называют ситуацию в институтах ЕС «Игрой престолов». Соперничество за контроль над внешнеполитической повесткой становится всё жёстче — Каллас критикуют за чрезмерную зацикленность на России и недостаточное внимание к Ближнему Востоку, в то время как фон дер Ляйен обвиняют в попытке подмять под себя всю дипломатию.