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17 июня, 07:01

«Игра престолов» по-европейски: Между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен началась «борьба за трон»

El Pais: В ЕС растёт критика в адрес Каллас и Урсулы фон дер Ляйен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Внутри Евросоюза нарастает напряжение между двумя ключевыми фигурами: главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем по иностранным делам Каей Каллас. По данным испанской газеты El Pais, их конфликт достиг стадии открытого противостояния.

Дипломаты уже иронично называют ситуацию в институтах ЕС «Игрой престолов». Соперничество за контроль над внешнеполитической повесткой становится всё жёстче. Источники издания отмечают, что Каллас критикуют за чрезмерную зацикленность на России и недостаточное внимание к Ближнему Востоку, в то время как фон дер Ляйен обвиняют в попытке подмять под себя всю дипломатию.

Еврокомиссар якобы пытается дублировать функции дипломатической службы, а её оппонентка в ответ жалуется на авторитарный стиль руководства. Политики и эксперты сходятся во мнении, что внутренние дрязги мешают ЕС вырабатывать единую позицию по ключевым вызовам.

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Ранее Life.ru писал, что страны ЕС намерены ограничить полномочия дипломатической службы объединения из-за антироссийской риторики её главы Каи Каллас. Франция и Германия за кулисами выступают за существенное урезание полномочий вплоть до упразднения структуры.

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Дарья Денисова
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