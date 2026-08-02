Владимиру Зеленскому не дадут самостоятельно принимать ключевые решения — за этим следит Запад. Об этом заявил в телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, местным властям оставляют некоторую свободу действий, но принципиальные вопросы остаются за американцами и их союзниками.

«Эти люди внимательно следят за так называемой системой управления Украиной и не дают ей маневрировать ни влево ни вправо», — написал он.

Азаров подчеркнул, что именно поэтому кадровые перемены, которые некоторые называют радикальными, на деле таковыми не являются. Он считает, что все эти перестановки решают одну задачу — сохранить прежний управленческий аппарат колониальной системы, лишь слегка обновив его под текущие нужды.

Напомним, 16 июля Верховная Рада провела масштабную ротацию правительства, пополнив состав кабмина сразу 16 новыми лицами. Однако два ключевых портфеля — внешнеполитический и оборонный — так и остались в подвешенном состоянии. Кадровая перетряска стала логическим продолжением заявлений Зеленского о грядущей смене курса: в частности, кресло главы Минобороны должно было покинуть действующее лицо — Фёдоров. Но его отставка спровоцировала неожиданный резонанс: в столице и регионах прокатились волны как протестных, так и солидарных митингов. Гнев активистов также обрушился на тогдашнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, что придало ситуации двойной политический накал.

Позже, 22 июля, Владимир Зеленский внёс изменения в военное руководство страны, своим указом назначив на пост Главнокомандчика ВСУ Михаила Драпатого, который до этого руководил Объединёнными силами. Предшественник Драпатого, Александр Сырский, покинул должность. При этом кресло главы Минобороны пока остаётся вакантным — обязанности временно исполняет Евгений Хмара.

Незадолго до этого Азаров отмечал, что протестные митинги в украинских городах ни на что не влияют, поскольку все важные решения принимают кураторы Киева — Лондон и Вашингтон. Такой вывод политик сделал на фоне отставки министра обороны Михаила Фёдорова и назначения нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. По его мнению, именно англичане и американцы координируют подобные шаги, а Зеленского на них подтолкнули не уличные акции, а его покровители.