Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своём Telegram-канале заявил, что протестные митинги, охватившие многие города, ни на что не влияют, поскольку все важные решения принимают кураторы Киева — Лондон и США. Он прокомментировал ситуацию на фоне отставки министра обороны Михаила Фёдорова и назначения нового главкома ВСУ Михаила Драпатого.

«Не следует думать, что именно «картонный майдан» на что-то подвиг Зеленского, его подвигли на такие решения, прежде всего, его кураторы. Я думаю, там совместное руководство», — написал Азаров.

По его мнению, именно англичане и американцы скоординированно принимают решения по Украине. Экс-премьер также отметил, что президент США Дональд Трамп лично не занимается кадровыми вопросами в Киеве, а существуют спецслужбы, которые реализуют эти установки.

Напомним, протесты начались после увольнения Федорова 16 июля и продолжаются в нескольких городах. Митингующие требуют возвращения экс-министра и отставки бывшего главкома Сырского. На его место назначен Михаил Драпатый. Ситуация остаётся напряжённой. Официальный Киев не комментирует заявления Азарова. Решения принимаются в условиях внешнего давления. Политическая нестабильность сохраняется.