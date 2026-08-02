Антироссийские настроения на Украине формируются с раннего возраста. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, подобная политика стала частью внутреннего курса властей.

Азаров считает, что многолетняя политика Киева привела к распространению негативного отношения к России и русскоязычному населению. В качестве примеров он назвал публичные оскорбления в адрес России, пересмотр отношения к советскому периоду и ограничения в использовании русского языка.

«На Украине в 7 лет или в детском саду уже говорят, что русские «москали» и их надо убивать», — сказал он.

Бывший глава правительства Украины утверждает, что подобные взгляды поддерживаются представителями действующей власти и постепенно закрепляются в обществе. Также Азаров затронул тему национализма. По уровню антироссийских настроений Украина уже превзошла страны Прибалтики, где, как он заявил, ранее также наблюдалось напряжённое отношение к русскоязычным жителям.

Ранее бывший депутат Верховной рады прокомментировал публичное выступление экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова, которое состоялось в период действия военного положения. Подобные заявления связаны с попытками украинских политиков заручиться поддержкой западных стран. Он также раскритиковал высказывания Фёдорова о противостоянии с Россией, заявив, что они отражают рост радикальных настроений.