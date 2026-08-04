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4 августа, 08:06

«Существенное усиление давления»: В РФ назвали сроки начала реальных переговоров по Украине

Член СВОП Казаков допустил начало мирного процесса по Украине осенью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Уже осенью украинский конфликт может перейти от эскалации к реальному переговорному процессу, считает член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков. Своим прогнозом эксперт поделился с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, продолжительным противостояниям нередко предшествует резкое обострение, которое и наблюдается сейчас. Международная обстановка также создаёт условия для дипломатического сдвига, в том числе из-за предстоящих промежуточных выборов в США.

Казаков считает, что команда главы США Дональда Трампа может усилить давление на Киев и его европейских союзников, добиваясь согласия хотя бы с частью российских условий. Даже само возобновление диалога стало бы для американского лидера заметным политическим результатом.

«Я думаю, что в августе мы, скорее всего, ещё увидим существенное усиление давления на фронте с нашей стороны. К этому есть все предпосылки», — заключил эксперт.

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Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Россия готова вернуться к переговорам по Украине при условии конструктивного подхода со стороны Запада. По его словам, Москва неоднократно демонстрировала открытость к диалогу, однако Киев действовал непоследовательно и сам запрещал переговоры.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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