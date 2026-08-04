«Существенное усиление давления»: В РФ назвали сроки начала реальных переговоров по Украине

Уже осенью украинский конфликт может перейти от эскалации к реальному переговорному процессу, считает член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков. Своим прогнозом эксперт поделился с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, продолжительным противостояниям нередко предшествует резкое обострение, которое и наблюдается сейчас. Международная обстановка также создаёт условия для дипломатического сдвига, в том числе из-за предстоящих промежуточных выборов в США.

Казаков считает, что команда главы США Дональда Трампа может усилить давление на Киев и его европейских союзников, добиваясь согласия хотя бы с частью российских условий. Даже само возобновление диалога стало бы для американского лидера заметным политическим результатом.

«Я думаю, что в августе мы, скорее всего, ещё увидим существенное усиление давления на фронте с нашей стороны. К этому есть все предпосылки», — заключил эксперт.

Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Россия готова вернуться к переговорам по Украине при условии конструктивного подхода со стороны Запада. По его словам, Москва неоднократно демонстрировала открытость к диалогу, однако Киев действовал непоследовательно и сам запрещал переговоры.