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4 августа, 05:19

Квест «Побег с Украины» оказался с подвохом: Пленный раскрыл цену билета на свободу

Пленный ВСУ раскрыл, сколько стоит нелегально покинуть Украину через Молдавию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /lukasz_wojcik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /lukasz_wojcik

Желающим нелегально выбраться из Украины через Молдавию приходится платить от пяти тысяч долларов. При этом успешный переход границы никто не гарантирует. Об этом ТАСС сообщил военнопленный Александр Борщук.

«[Из Украины] бегут через Молдавию. Цены разные, от $5 тыс. и выше. Тебя доводят только [до украинской границы], а дальше как повезёт», — сказал он.

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Ранее стало известно, что у некоторых военнослужащих ВСУ есть возможность избежать отправки на передовую, вступив в так называемые «элитные» добровольческие формирования территориальных общин в Сумской области. Личный состав этих формирований занимается контролем воздушной обстановки и охраной складов, расположенных вдали от линии боевого соприкосновения.

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Милена Скрипальщикова
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