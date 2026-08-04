Квест «Побег с Украины» оказался с подвохом: Пленный раскрыл цену билета на свободу

Желающим нелегально выбраться из Украины через Молдавию приходится платить от пяти тысяч долларов. При этом успешный переход границы никто не гарантирует. Об этом ТАСС сообщил военнопленный Александр Борщук.

«[Из Украины] бегут через Молдавию. Цены разные, от $5 тыс. и выше. Тебя доводят только [до украинской границы], а дальше как повезёт», — сказал он.

Ранее стало известно, что у некоторых военнослужащих ВСУ есть возможность избежать отправки на передовую, вступив в так называемые «элитные» добровольческие формирования территориальных общин в Сумской области. Личный состав этих формирований занимается контролем воздушной обстановки и охраной складов, расположенных вдали от линии боевого соприкосновения.