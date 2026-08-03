Почти 90% украинцев сочли свой доход недостаточным для нормальной жизни

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) совместно с Gradus Research представила результаты исследования «Барометр качества жизни», проведённого в июне 2026 года. Согласно опросу, 86% граждан Украины оценили свой доход как недостаточный для достойной жизни. Среди сотрудников компаний – членов ЕБА достаточным или более чем достаточным свой заработок назвали 54% респондентов.

Удовлетворены своей занятостью (самореализация, баланс работы и личной жизни, защита прав) 68% опрошенных из бизнес-среды и лишь 29% широкой аудитории.

Наиболее критическая сфера для обеих групп — безопасность: недовольны ею 77% представителей бизнеса и 71% граждан.

Медицинскими услугами удовлетворены 52% бизнес-аудитории и только 21% населения. Общим опытом жизни на Украине довольны 29% опрошенных из бизнес-среды и 17% широкой аудитории.

Всего в исследовании приняли участие 1000 граждан и 417 представителей бизнеса.

Ранее компания Gallup опубликовала данные опроса, согласно которому 66% украинцев высказались за скорейшее начало переговоров с Россией, против — менее четверти респондентов, а 11% затруднились с ответом.