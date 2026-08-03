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3 августа, 11:16

Украинцы неизбежно осознают правду о конфликте с Россией, уверены в СВР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

В Службе внешней разведки России заявили, что Украина и страны ЕС используют украинские земли как площадку для тестирования новейшего оружия и апробации военных стратегий, надеясь добиться «стратегического поражения» Москвы. В ведомстве подчеркнули, что подобные расчеты не имеют под собой реальных оснований. По мнению СВР, в будущем украинское общество осознает истинные причины текущего конфликта и поймёт, кто несёт ответственность за его эскалацию.

«Уверены, что со временем и украинский народ прозреет и увидит, кто затянул его в кризис и где его будущее», — говорится в сообщении.

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Также в СВР заявили, что евробюрократы продолжат обманывать украинцев обещаниями членства в ЕС. По данным российской спецслужбы, в неофициальных разговорах европейские политики и чиновники признают, что вступление Украины в ЕС в среднесрочной перспективе фактически исключено. Однако публично Брюссель продолжит говорить о приближении страны к «светлому европейскому будущему».

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Наталья Демьянова
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