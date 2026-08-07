Мирное урегулирование на Украине невозможно, пока Запад требует от Владимира Зеленского не идти на уступки России. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на сайте организации.

По словам политика, простое прекращение огня не означает завершения конфликта, поскольку не устранены первопричины.

«Остановка военных действий не устраняет первопричины конфликта, и они неизбежно возобновятся, если договорённости не будут достигнуты», — указал он.

Далее Медведчук заявил, что Москва рассматривает вывод украинских войск из Донбасса как подтверждение готовности Киева к компромиссу. При этом он указал, что западные страны ориентируют украинское руководство на отказ от любых уступок России и сами не стремятся к поиску компромисса.

В нынешнем подходе коллективного Запада не учитываются интересы безопасности России. По мнению политика, Украина по-прежнему рассматривается как инструмент давления на Москву, а предлагаемые Киевом и европейскими союзниками инициативы лишь осложняют перспективы переговоров и ведут к дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в мирных переговорах по Украине наметился некоторый прогресс. Американский политик отметил, что ему удалось урегулировать уже 8 войн, но этот конфликт стал самым сложным, хотя изначально казался куда проще.