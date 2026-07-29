Генпрокуратура Украины предъявила Медведчуку новые заочные обвинения
Виктор Медведчук. Обложка © Ирина Яковлева/ТАСС
Офис генерального прокурора Украины заочно предъявил Виктору Медведчуку новое обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны. Информация об этом появилась на официальном сайте надзорного ведомства.
Экс-лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» инкриминируют ведение системной антиукраинской информационной кампании. По версии следствия, противоправная деятельность велась на протяжении 2023–2026 годов.
Напомним, в июне Медведчуку уже предъявляли обвинения в публичных призывах к изменению государственной границы. По данным ведомства, он якобы участвовал в интервью на YouTube-канале и высказался в пользу вхождения Украины в состав России. Служба безопасности Украины ещё в августе 2025 года заявила о вменении ему государственной измены и поддержки России. Сейчас политик возглавляет совет движения «Другая Украина».
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