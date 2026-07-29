Генпрокуратура Украины предъявила Медведчуку новые заочные обвинения

Напомним, в июне Медведчуку уже предъявляли обвинения в публичных призывах к изменению государственной границы. По данным ведомства, он якобы участвовал в интервью на YouTube-канале и высказался в пользу вхождения Украины в состав России. Служба безопасности Украины ещё в августе 2025 года заявила о вменении ему государственной измены и поддержки России. Сейчас политик возглавляет совет движения «Другая Украина».