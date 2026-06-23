Украина заочно предъявила новые обвинения Медведчуку

Главе движения «Другая Украина», бывшему лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку на Украине заочно предъявили новые обвинения, связанные с публичными призывами к изменению государственной границы. Об этом сообщили в офисе генпрокурора страны.

По данным ведомства, он якобы участвовал в интервью на YouTube-канале и высказался в пользу вхождения Украины в состав России. Следствие считает, что такие заявления подпадают под статьи о публичных призывах к изменению территориальной целостности государства.

После начала конфликта на Украине Медведчук был задержан СБУ в 2022 году по обвинению в госизмене, позже передан России в рамках обмена пленными. Впоследствии он возглавил движение «Другая Украина» и продолжил политическую деятельность за пределами страны.

Ранее Медведчук сообщил, что Владимир Зеленский стал неудобен даже собственному окружению, которое может принять силовые меры для его отстранения. Политик подчеркнул, что оценка ситуации в высших эшелонах власти Украины ориентирована на ограничение любых информационных и политических угроз, исходящих от неожиданных заявлений или утечек.