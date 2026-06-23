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Регион
23 июня, 17:25

Украина заочно предъявила новые обвинения Медведчуку

Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева

Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева

Главе движения «Другая Украина», бывшему лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку на Украине заочно предъявили новые обвинения, связанные с публичными призывами к изменению государственной границы. Об этом сообщили в офисе генпрокурора страны.

По данным ведомства, он якобы участвовал в интервью на YouTube-канале и высказался в пользу вхождения Украины в состав России. Следствие считает, что такие заявления подпадают под статьи о публичных призывах к изменению территориальной целостности государства.

После начала конфликта на Украине Медведчук был задержан СБУ в 2022 году по обвинению в госизмене, позже передан России в рамках обмена пленными. Впоследствии он возглавил движение «Другая Украина» и продолжил политическую деятельность за пределами страны.

Медведчук предрёк исчезновение Украины
Медведчук предрёк исчезновение Украины

Ранее Медведчук сообщил, что Владимир Зеленский стал неудобен даже собственному окружению, которое может принять силовые меры для его отстранения. Политик подчеркнул, что оценка ситуации в высших эшелонах власти Украины ориентирована на ограничение любых информационных и политических угроз, исходящих от неожиданных заявлений или утечек.

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Полина Никифорова
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