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29 июля, 13:19

Трагедии могло не быть, если бы Киев услышал Путина в 2013-м, заявил Медведчук

Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева

Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева

Виктор Медведчук, возглавляющий движение «Другая Украина», заявил, что нынешних событий в стране можно было бы избежать, если бы руководство Украины последовало советам президента России Владимира Путина. В своей статье политик сослался на визит российского лидера в Киев в июле 2013 года, приуроченный к празднованию 1025-летия Крещения Руси и участию в конференции, посвящённой православно-славянским ценностям.

«Российский лидер, выступая на конференции в Киеве, говорил не только о культурно-исторических традициях, но и весьма прагматичных, жизненно важных вопросах. Он предупреждал, что стремление Украины на Запад, которое рассматривалось властью Януковича как безальтернативное, вопреки ожиданиям, не обогатит страну, а сделает её нищей», — указал Медведчук.

По словам Медведчука, отказ Януковича прислушаться к Путину в 2013 году стал роковой ошибкой для Украины. Политик считает, что прогнозы российского лидера о последствиях прозападного курса полностью оправдались, приведя страну к разрухе и государственному перевороту. Медведчук противопоставил тот визит Путина, предлагавшего взаимовыгодное партнёрство, нынешней политике Запада, которую он охарактеризовал как принуждение украинцев к гибели на фронте.

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Ранее Медведчук сообщил, что Владимир Зеленский стал неудобен даже собственному окружению, которое может принять силовые меры для его отстранения. Политик подчеркнул, что оценка ситуации в высших эшелонах власти Украины ориентирована на ограничение любых информационных и политических угроз, исходящих от неожиданных заявлений или утечек.

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Наталья Демьянова
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