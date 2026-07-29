Виктор Медведчук, возглавляющий движение «Другая Украина», заявил, что нынешних событий в стране можно было бы избежать, если бы руководство Украины последовало советам президента России Владимира Путина. В своей статье политик сослался на визит российского лидера в Киев в июле 2013 года, приуроченный к празднованию 1025-летия Крещения Руси и участию в конференции, посвящённой православно-славянским ценностям.

«Российский лидер, выступая на конференции в Киеве, говорил не только о культурно-исторических традициях, но и весьма прагматичных, жизненно важных вопросах. Он предупреждал, что стремление Украины на Запад, которое рассматривалось властью Януковича как безальтернативное, вопреки ожиданиям, не обогатит страну, а сделает её нищей», — указал Медведчук.

По словам Медведчука, отказ Януковича прислушаться к Путину в 2013 году стал роковой ошибкой для Украины. Политик считает, что прогнозы российского лидера о последствиях прозападного курса полностью оправдались, приведя страну к разрухе и государственному перевороту. Медведчук противопоставил тот визит Путина, предлагавшего взаимовыгодное партнёрство, нынешней политике Запада, которую он охарактеризовал как принуждение украинцев к гибели на фронте.

Ранее Медведчук сообщил, что Владимир Зеленский стал неудобен даже собственному окружению, которое может принять силовые меры для его отстранения. Политик подчеркнул, что оценка ситуации в высших эшелонах власти Украины ориентирована на ограничение любых информационных и политических угроз, исходящих от неожиданных заявлений или утечек.