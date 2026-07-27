Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что переговорный процесс по «Анкориджу» пытаются повторить по сценарию срыва Минских соглашений. Об этом он написал в статье на сайте организации.

По словам политика, схема заключается в том, что Запад предлагает России определённые условия, после чего украинская сторона не выполняет достигнутые договорённости.

Медведчук отметил, что после этого Россию пытаются представить стороной, ответственной за нарушение соглашений.

«Анкоридж сливают по схеме уничтожения Минских соглашений, которая применялась и до 2014 года», — заявил он.

Политик считает, что в Москве уже понимают подобный подход и готовы действовать иначе. По его словам, изменение отношения стран Глобального Юга к западной политике мешает использовать прежний сценарий.

«Однако в Москве эту схему уже раскусили и понимают, что в эту игру можно играть вдвоём и даже большим числом», — заключил Медведчук.

Ранее Life.ru писал, что Турция продолжает работу над возможным урегулированием конфликта на Украине и поддерживает контакты с США по этому вопросу. Тема остаётся в повестке Анкары.