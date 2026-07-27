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27 июля, 08:40

Турция продолжает контакты с США по урегулированию конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ hodim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ hodim

Анкара продолжает работу над вопросом возможного урегулирования конфликта на Украине и поддерживает диалог с Вашингтоном по этой теме. Об этом РИА «Новости» сообщил дипломатический источник.

«Вопрос урегулирования украинского конфликта остаётся в нашей повестке. По этой теме поддерживаются необходимые контакты, в том числе с США», — сказал собеседник агентства.

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Ранее стало известно, что главу Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева заметили в одном из аэропортов Турции. Появление российского представителя в стране произошло вскоре после инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева возобновить переговоры по украинскому урегулированию на основе «Стамбульской формулы 2.0».

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Милена Скрипальщикова
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