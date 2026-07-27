Новый раунд близко? Кирилла Дмитриева заметили в Турции

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в воскресенье был замечен в одном из турецких аэропортов. Об этом сообщил телеграм-канал «Юнашев LIVE».

Автор канала обратил внимание, что Дмитриева заметили в стране вскоре после предложения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вернуться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине на основе «Стамбульской формулы 2.0».

Тем не менее, цель предполагаемой поездки Дмитриева пока неизвестна. Официальной информации о его деловом визите или отдыхе в Турции не поступало.

Турция уже выступала площадкой для прямого диалога Москвы и Киева. В 2022 году российская и украинская делегации обсуждали в Стамбуле параметры возможного соглашения, а в 2025-м после трёхлетнего перерыва провели там три раунда переговоров. Стороны договорились о масштабных обменах пленными и телами погибших, передали друг другу меморандумы об условиях урегулирования, однако к прекращению огня переговоры не привели.