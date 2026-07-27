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27 июля, 07:40

В Совфеде не оценили идею США и Украины о перемирии в небе

Сенатор Джабаров: Воздушное перемирие с Украиной невыгодно России

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал инициативу о прекращении ударов с воздуха, которую обсуждают Вашингтон и Киев. Сенатор заявил, что Москве такой шаг абсолютно невыгоден, передаёт «Газета.ru».

По его убеждению, украинская сторона стремится добиться паузы исключительно для перегруппировки и получения новых поставок вооружений. Сенатор напомнил, что в последнее время российская авиация наносит эффективные удары по портовой инфраструктуре противника и другим ключевым объектам.

Сенатор заявил, что не знает, какое решение примут верховное командование и Генеральный штаб, но подчеркнул, что Запад не случайно просит воздушное перемирие, поскольку российские воздушные атаки на украинскую инфраструктуру, особенно портовую, резко усилились и наносят значительный урон военным объектам.

«Нам это невыгодно, потому что оно будет использовано с одной единственной целью — опять накачать Украину оружием, снабдить её необходимыми ракетами для отражения нашего наступления», — сказал политик.

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Ранее сообщалось, что западные страны не дали публичного ответа на заявление Сергея Лаврова о потере доверия к ним, и авторы отметили, что это высказывание отличалось от прежней дипломатической риторики Москвы. В статье подчёркивается, что Лавров прямо сказал о полном исчерпании доброй воли России, после чего западный мир погрузился в коллективное молчание.

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Анастасия Никонорова
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