ЕС будет использовать перемирие для наращивания военной силы Украины. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.

По его словам, прекращение огня, которого добивается Европа, ещё не означает, что между сторонами конфликта неминуемо будет заключено мирное соглашение.

«Европейские лидеры будут использовать любое прекращение огня, чтобы накачать Украину оружием дальнего действия», — говорится в публикации.

Диесен добавил, что если бы европейские лидеры хотели мира, они бы обсуждали политическое урегулирование, а не бойкотировали дипломатию.

Ранее в Госдуме заявили, что регулярные удары по портам Одессы перекроют поставки оружия Украине. По словам депутата, Российская армия уничтожит логистику ВСУ, из-за чего в украинской армии начнётся снарядный голод.