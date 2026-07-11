Стубб заявил, что Китай исключает применение ядерного оружия на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Китай не ожидает применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта. Об этом сообщило издание CNBC.

По словам Стубба, этот вопрос обсуждался во время его встречи с министром иностранных дел КНР Ван И. Переговоры прошли в Финляндии в неформальной обстановке за ужином.

Финский лидер рассказал, что китайская сторона выразила уверенность в том, что ядерное оружие в конфликте использовано не будет. Других деталей беседы он не привёл.

При этом Стубб подчеркнул, что риск дальнейшей эскалации сохраняется.

«Очень важно, чтобы мы смогли сдержать эту ситуацию, но существует опасность эскалации, и мы должны относиться к ней серьёзно», — заявил президент Финляндии.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что отказ от ядерного оружия сделал Украину более уязвимой, так как она не входит в «клуб», на который боятся нападать, в отличие от стран с ядерным арсеналом. Он связал это с гарантиями безопасности 1990-х годов и тем, что инфраструктура ПРО осталась в России.