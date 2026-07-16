Систематические удары ВС РФ по портовой инфраструктуре Одессы вскоре полностью перекроют поставки оружия Украине. Об этом «Газете.ru» заявил депутат Андрей Колесник.

По его словам, российские войска точечно уничтожают логистические цепочки ВСУ, которые ведут к линии фронта. Если противник останется без боеприпасов, потери наших войск сведутся к минимуму.

«У нас с логистикой всё нормально, а Украине стоит задуматься, как продолжать войну», — отметил парламентарий.

Он подытожил, что у украинских солдат остаётся лишь два пути: сдача в плен или гибель.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные нанесли точечные удары по портам Одессы и Южного, которые использовались для приёма западной военной помощи и топлива. В порту Одессы прямыми попаданиями уничтожены пять крупных резервуаров с горючим. Цель ударов — перекрыть логистические цепочки снабжения ВСУ.