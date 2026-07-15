Западные страны не стали публично отвечать на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о потере доверия к западным государствам. Об этом пишет китайский портал Sohu.

Авторы публикации считают, что высказывание российского министра заметно отличалось от прежней дипломатической риторики Москвы. По их мнению, Лавров дал понять, что прежний уровень доверия между сторонами оказался исчерпан.

«На этот раз заявление Лаврова было совершенно иным. Он прямо сказал, что добрая воля и надежды России полностью исчерпаны. Как только прозвучали эти замечания, западный мир погрузился в редкое коллективное молчание», — говорится в материале.

Китайские журналисты отметили, что ранее Россия даже в периоды обострения отношений оставляла возможность для продолжения переговоров. Теперь же, как считают авторы статьи, Москва может воспринимать предложения о перемирии и диалоге более осторожно.

В Sohu предположили, что российская сторона может рассматривать отдельные инициативы о прекращении огня как попытку получить дополнительное время, а не как реальный шаг к урегулированию конфликта.

Отношения России и Запада в последние годы остаются одной из главных тем международной повестки. Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров заявил об окончательной потере доверия Москвы к западным странам в вопросе переговоров по Украине. По словам главы МИД РФ, Россия больше не воспринимает заявления о диалоге без подтверждения конкретными действиями.