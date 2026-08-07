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6 августа, 21:00

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта России и Украины

Обложка © whitehouse.gov

Обложка © whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит продвижение в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Мы работаем над этим. Думаю, что у нас есть прогресс. Я урегулировал восемь войн. Считал, что эта, возможно, окажется одной из самых простых, но она стала самой сложной. Однако прогресс есть», — заявил американский лидер.

При этом Трамп не уточнил, какие именно изменения он имел в виду и с чем связана его оценка ситуации.

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Ранее в США заявили об изменении сути конфликта на Украине. По оценке американских изданий, на земле ситуация во многом зашла в тупик, тогда как в воздухе интенсивность боевых действий продолжает расти.

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Юния Ларсон
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