В победу не верят: Украинцы назвали самый вероятный сценарий завершения конфликта

Большинство жителей Украины считают заморозку конфликта по линии соприкосновения самым реалистичным вариантом развития событий. Такие данные получены в ходе исследования, проведённого компанией Socis.

Сценарий остановки боевых действий с переходом к дипломатии назвали наиболее вероятным 34,8% опрошенных. Ещё 21% респондентов уверены, что стрельба продолжится до «трансформации внутриполитической обстановки в РФ».

Надежду на восстановление контроля над прежними границами сохраняют 14,8% участников анкетирования. Чуть меньше — 11,7% — предполагают подписание мирного договора с юридической фиксацией потери Крыма и части Донбасса.

Откат ситуации к февралю 2022 года видится реальным лишь 9,4% граждан.

Стоит отметить, что общественные настроения заметно сдвинулись за последние месяцы. Ещё в июне большинство высказывалось за прекращение огня при условии размещения иностранных войск. Майский замер КМИС и вовсе показал, что свыше 60% населения не против референдума по соглашению, подразумевающему некие уступки в территориальном вопросе.

О склонности молодого поколения к компромиссам ранее говорил и социолог Евгений Головаха. В августе он заявлял, что молодёжь демонстрирует большую готовность к тишине на невыгодных для официального Киева условиях, нежели люди старшего возраста.

Ранее опрос показал, что почти 90% украинцев сочли свой доход недостаточным для нормальной жизни. Кроме того, практически 30% недовольны своей занятостью (самореализация, баланс работы и личной жизни, защита прав).