Наземный тупик и битва в небе: В США заявили об изменении сути конфликта на Украине

Боевые действия на Украине всё больше смещаются из наземной плоскости в воздушную, а борьба за контроль над небом становится ключевым элементом противостояния. К такому выводу пришла газета The New York Times.

По оценке издания, на земле ситуация во многом зашла в тупик, тогда как в воздухе интенсивность боевых действий продолжает расти. Удары наносятся как по военным объектам, так и по тыловой инфраструктуре, а развитие автономных систем наведения и средств преодоления радиоэлектронной борьбы делает такие атаки всё более эффективными.

«На фоне затянувшегося тупика на наземном фронте всё большее значение приобретает борьба за господство в воздухе», — говорится в публикации.

Как отмечает NYT, Россия сохраняет преимущество в темпах производства вооружений — ежемесячный выпуск баллистических ракет в стране достигает 120 единиц, что превышает объёмы производства американских ракет-перехватчиков Patriot. Кроме того, в России налажен серийный выпуск беспилотников-перехватчиков. На этом фоне Украина не может соперничать с российским оборонно-промышленным комплексом по масштабам выпуска ударных дронов и крылатых ракет, из-за чего конфликт всё больше приобретает характер борьбы на истощение ресурсов.