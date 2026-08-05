ЕК передаст Украине еще €1,4 млрд из доходов от замороженных активов РФ

Еврокомиссия передаст Украине ещё 1,4 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов, сообщает пресс-служба ЕК. Общая сумма таких выплат уже достигла 8 миллиардов евро. В России такие действия называют воровством.

«Получение этой суммы стало пятым подобным переводом после четвёртого транша, предоставленного в марте 2026 года. Она покрывает доходы, накопленные в первом полугодии 2026 года. С момента иммобилизации российские активы принесли в общей сложности €8 млрд сверхприбыли», — сказано в сообщении.

Большая часть замороженных российских денег хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Сами активы остаются заблокированными, но проценты по ним идут на помощь Киеву.

Напомним, в мае арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Центробанка к Euroclear на 249 миллиардов долларов за убытки из-за блокировки резервов. В Кремле называют любые действия с активами РФ воровством и требуют вернуть деньги. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у санкций есть негативные последствия, но Москва научилась минимизировать их влияние.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко попросил европейских партнёров конфисковать замороженные российские активы, чтобы покрыть бюджетные нужды страны в 2027 году. Он пояснил, что потребности Киева на 2026 год полностью закрыты за счёт помощи Запада — с начала года привлекли уже 11,9 миллиарда долларов. А вот будущий бюджет пока не обеспечен, поэтому Украине нужны дополнительные решения от Евросоюза.