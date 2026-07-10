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Регион
10 июля, 06:15

Казначейство Бельгии возобновило отказы россиянам в разблокировке активов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green

После почти семимесячного перерыва бельгийское казначейство снова начало выносить решения по обращениям российских инвесторов. Первые заявители уже получили отказы в выдаче лицензий на разблокировку активов. О возобновлении отказов сообщили сразу несколько юристов и представителей крупных юридических компаний, которые сопровождают процедуры разморозки активов российских инвесторов, а также источники РБК.

По словам ведущего юриста Razmorozka.com Ольги Плехановой, бельгийское казначейство вновь приступило к рассмотрению заявок на выдачу лицензий. При этом ранее ведомство заявляло, что не станет принимать новые решения до окончания судебного разбирательства в Государственном совете Бельгии, касающегося его полномочий.

«Первые решения были вынесены 7 июля, однако дошли до нас только сегодня. Сколько всего их было — сложно сказать. Коллегам тоже пришел один отказ», — отметила Плеханова.

На этой неделе заявители впервые за долгое время начали получать ответы от бельгийских властей. Уже известно как минимум о двух случаях, когда инвесторы обратились за юридическим сопровождением для последующего обжалования в Государственном совете Бельгии.

Эту информацию подтвердил и старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артём Касумян. В его практике уже появились два подобных отказа, а ещё одна крупная юридическая фирма сообщила о трёх аналогичных решениях. По оценке всех опрошенных экспертов, пауза в рассмотрении заявлений продолжалась с ноября–декабря 2025 года.

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Ранее суд Европейского союза постановил, что передача активов в трасты, офшорные структуры или родственникам сама по себе не является основанием для их разблокировки. Ограничения могут сохраняться, если находящийся под санкциями человек продолжает фактически распоряжаться этим имуществом.

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Милена Скрипальщикова
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