Крым направил 4,5 млрд рублей на СВО от продажи активов украинских олигархов

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил на ПМЭФ, что республика выделила 4,5 миллиарда рублей на оборону полуострова и поддержку участников СВО. Эти средства были получены от продажи национализированных активов украинских олигархов.

Ранее сообщалось, что от продажи и аренды такого имущества Крым уже получил 13 миллиардов и 1,4 миллиарда рублей соответственно. Константинов также уточнил, что помимо средств на безопасность и СВО, 9 миллиардов рублей направлено на строительство и ремонт социально значимых объектов.

«На обеспечение безопасности республики и помощи подразделениям, принимающим участие в СВО, направлено 4,52 млрд рублей, а на строительство и ремонт социально значимых объектов — 9 млрд рублей», — приводит РИА «Новости» его слова.

С осени 2022 года крымский парламент последовательно принимает решения о национализации собственности граждан, чьи действия расцениваются как недружественные по отношению к России и связанные с властями Украины. Среди объектов, которые были национализированы, а затем реализованы через аукционы, оказалась и квартира Владимира Зеленского, расположенная в Ливадии.

Ранее Константинов заявил, что не следует ожидать скорого разрешения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что «быстро только кошки родятся», добавив, что если ситуация разрешится в течение года, это станет значимым событием в истории.