Путин: Участники СВО защищают выбор Крыма и Донбасса

Военнослужащие участвуют в специальной военной операции, чтобы отстоять решение жителей Крыма о воссоединении с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании правительства по случаю годовщины возвращения полуострова.

«За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей Родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году», — отметил он.

Как подчеркнул российский лидер, сейчас аналогичный путь выбирают для себя жители ДНР и ЛНР, а также население Запорожья и Херсонщины. Путин отметил, что точно также и за их интересы сражаются участники СВО. Он добавил, что все они — настоящие герои, которые выполняют задачи по защите интересов людей, принявших важное историческое решение.

Напомним, День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. Именно в эту дату в 2014 году был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ, что последовало за историческим референдумом. Сегодня политики и общественные деятели вспоминают события «Крымской весны» — так, в честь праздника губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поделился архивными кадрами, связанными с событиями 2014 года.