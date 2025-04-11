Председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что не следует ожидать скорого разрешения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что «быстро только кошки родятся», добавив, что если ситуация разрешится в течение года, это станет значимым событием в истории.

«Как говорили классики, быстро только кошки родятся. Украинский конфликт сложный. И если он завершится в течение, скажем, текущего [2025] года, это уже можно будет считать его быстрым завершением. За день такое не решается. День — это образно. Если конфликт будет решён в ближайшие месяцы, это войдёт в историю как быстрое решение», — сказал Константинов в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что некоторые конфликты в мире могут оставаться нерешёнными на протяжении многих лет, а иногда и веков. В частности, Например, вопросы мира на Ближнем Востоке обсуждаются уже 80 лет, а в более широком контексте — на протяжении тысячелетий.