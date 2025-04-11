«Быстро только кошки родятся»: В Крыму оценили шансы на скорое завершение украинского конфликта
Глава парламента Крыма: Не стоит рассчитывать на скорое завершение СВО
Председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что не следует ожидать скорого разрешения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что «быстро только кошки родятся», добавив, что если ситуация разрешится в течение года, это станет значимым событием в истории.
«Как говорили классики, быстро только кошки родятся. Украинский конфликт сложный. И если он завершится в течение, скажем, текущего [2025] года, это уже можно будет считать его быстрым завершением. За день такое не решается. День — это образно. Если конфликт будет решён в ближайшие месяцы, это войдёт в историю как быстрое решение», — сказал Константинов в беседе с РИА «Новости».
Он отметил, что некоторые конфликты в мире могут оставаться нерешёнными на протяжении многих лет, а иногда и веков. В частности, Например, вопросы мира на Ближнем Востоке обсуждаются уже 80 лет, а в более широком контексте — на протяжении тысячелетий.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что США продолжают вести прокси-войну против России. Он подчеркнул абсурдность ситуации, в которой продолжаются военные действия одновременно с переговорами. По его мнению, учитывая объем санкций, введённых Вашингтоном, нельзя говорить о восстановлении нормальных отношений с Соединёнными Штатами.
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