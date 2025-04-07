«Парадоксальная ситуация»: США продолжают вести прокси-войну против РФ, заявил Пушков

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США продолжают вести прокси-войну против России, несмотря на переговоры. Своими наблюдениями он поделился в беседе с aif.ru.

«США продолжают вести «прокси-войну» против РФ, снабжая Украину оружием. Это парадоксальная ситуация, когда одновременно с продолжением военных действий идут переговоры. Переговоры, правда, пока ведутся по ограниченному кругу вопросов, включая безопасность судоходства на Чёрном море и отказ от ударов по энергетической инфраструктуре», — сказал сенатор.

Пушков отметил, что при том количестве санкций, которые ввёл Вашингтон, нельзя говорить о нормализации отношений со Штатами. По его словам, это произойдёт, когда ограничения будут сняты.