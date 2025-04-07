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7 апреля, 17:15

В Грузии назвали виновника затягивания украинского конфликта

Кобахидзе: В затягивании украинского конфликта виновато «глубинное государство»

Флаги Украины и Грузии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Флаги Украины и Грузии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

В продолжении боевых действий на Украине виновно «глубинное государство», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По словам политика, его страна всё же сумела избежать украинского сценария.

«Глубинное государство» виновно в продолжении военных действий на Украине. <...> На Украине продолжаются война, разрушение, там огромные жертвы. В противовес этому у Украины хорошее сотрудничество с европейской бюрократией, но, поверьте, для народа Украины в этом никакой пользы», — сказал грузинский премьер в разговоре с журналистами.

Кобахидзе отметил, что Тбилиси избежал сценария Киева благодаря давлению «глубинного государства». Что это за государство, он раскрывать не стал.

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Алена Пенчугина
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