В Грузии назвали виновника затягивания украинского конфликта
Кобахидзе: В затягивании украинского конфликта виновато «глубинное государство»
Флаги Украины и Грузии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto
В продолжении боевых действий на Украине виновно «глубинное государство», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По словам политика, его страна всё же сумела избежать украинского сценария.
«Глубинное государство» виновно в продолжении военных действий на Украине. <...> На Украине продолжаются война, разрушение, там огромные жертвы. В противовес этому у Украины хорошее сотрудничество с европейской бюрократией, но, поверьте, для народа Украины в этом никакой пользы», — сказал грузинский премьер в разговоре с журналистами.
Кобахидзе отметил, что Тбилиси избежал сценария Киева благодаря давлению «глубинного государства». Что это за государство, он раскрывать не стал.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что США продолжают вести прокси-войну против России. Он отметил парадоксальность ситуации, когда одновременно с продолжением военных действий идут переговоры. По его словам, при том количестве санкций, которые ввёл Вашингтон, нельзя говорить о нормализации отношений с Соединёнными Штатами.