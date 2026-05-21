Евросуд разрешил арестовывать активы подсанкционных лиц, переписанные на близких

Суд Европейского союза постановил, что активы российских граждан, находящихся под санкциями ЕС, могут быть заморожены даже в случае их передачи трастам, офшорным структурам или близким родственникам. Ключевой критерий — сохранение фактического влияния лица под ограничениями на эти средства.

Поводом стал запрос итальянского суда, который разбирал спор вокруг заморозки активов. Итальянские власти сочли, что реальный контроль остался за фигурантами санкционных списков, и ввели ограничения.

В решении суда говорится, что для обеспечения эффективности права ЕС понятия «принадлежность» и «контроль» должны толковаться так, чтобы охватывать все формы власти или влияния в отношении активов, включая случаи, когда между ними и соответствующим лицом отсутствует какая-либо юридическая связь.

Суд подчеркнул, что активы могут считаться связанными с подсанкционным лицом даже при отсутствии формального права собственности. Например, если человек может использовать имущество, получать выгоду или влиять на решения управляющего трастом.

«Признаки того, что активы принадлежат бенефициару или учредителю либо находятся под его контролем, могут вытекать из фактических обстоятельств или из наличия излишне сложных юридических структур», — указано в документе.

Евросуд фактически легализовал расширенное толкование санкционного законодательства: теперь даже юридически «чистые» офшоры и подарки родственникам не гарантируют сохранности капитала, если власти усмотрят попытку обойти рестрикции.

«Цель замораживания средств и экономических ресурсов заключается в максимальном ограничении операций с соответствующими активами», — резюмировал суд.

Ранее сообщалось, что несмотря на решение Арбитражного суда Москвы, активы Банка России в бельгийском депозитарии Euroclear останутся заблокированными. В Euroclear Bank заявили, что эти средства заморожены в рамках действующих международных санкций, они не признают юрисдикцию российского суда, а иск ЦБ РФ не имеет юридической силы по законодательству ЕС, и депозитарий намерен обжаловать вынесенное решение.